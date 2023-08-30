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НовостиОбщество30 августа 2023 10:57

Власти Ростова-на-Дону изымут участок земли под зданием рядом с аквапарком и ТРК

В Ростове выкупят квартиры в аварийном доме для изъятия участка земли площадью 1114 кв. метров
Ангелина СКИБА
На участке подлежащем изъятию находится дом 1964 года постройки

На участке подлежащем изъятию находится дом 1964 года постройки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону решили изъять участок земли под аварийным домом на Нариманова, 72/3. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома литер А по улице Нариманова аварийным и подлежащим сносу, - говорится в документе.

Город должен получить территорию в 1114 кв. метров недалеко от пересечения Нариманова и Нагибина, в районе аквапарка и ТРК «Горизонт».

На указанном участке сейчас находится дом 1964 года постройки, в нем 140 помещений площадью от 9 до 15 кв. метров. Квартиры намерены выкупить. Результаты оценки согласуют в департаменте имущественно-земельных отношений. Жильцы, которые будут не согласны с заявленными суммами, смогут обратиться в суд.

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