Власти Ростова-на-Дону изымут участок земли под зданием рядом с аквапарком и ТРК

На участке подлежащем изъятию находится дом 1964 года постройки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону решили изъять участок земли под аварийным домом на Нариманова, 72/3. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома литер А по улице Нариманова аварийным и подлежащим сносу, - говорится в документе.

Город должен получить территорию в 1114 кв. метров недалеко от пересечения Нариманова и Нагибина, в районе аквапарка и ТРК «Горизонт».

На указанном участке сейчас находится дом 1964 года постройки, в нем 140 помещений площадью от 9 до 15 кв. метров. Квартиры намерены выкупить. Результаты оценки согласуют в департаменте имущественно-земельных отношений. Жильцы, которые будут не согласны с заявленными суммами, смогут обратиться в суд.

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