Власти Ростовской области опровергли информацию о работе ПВО

Система ПВО под Ростовом-на-Дону не работала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о работе системы ПВО в Ростовской области не соответствует действительности. Сейчас проводятся плановые учения. Об этом днем 30 августа сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Проводятся плановые учения на полигоне, - проинформировал Сергей Тюрин.

Напомним, ранее в социальных сетях люди рассказали о якобы сработавшей системе ПВО под Ростовом-на-Дону, в районе села Чалтырь.

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