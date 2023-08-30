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НовостиОбщество30 августа 2023 11:15

Власти Ростовской области опровергли информацию о работе ПВО

Учения на полигоне приняли за работу системы ПВО в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Система ПВО под Ростовом-на-Дону не работала

Система ПВО под Ростовом-на-Дону не работала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о работе системы ПВО в Ростовской области не соответствует действительности. Сейчас проводятся плановые учения. Об этом днем 30 августа сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Проводятся плановые учения на полигоне, - проинформировал Сергей Тюрин.

Напомним, ранее в социальных сетях люди рассказали о якобы сработавшей системе ПВО под Ростовом-на-Дону, в районе села Чалтырь.

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