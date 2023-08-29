Очередной полезный груз отправили из Ростовской области в зону СВО

Военным доставили необходимое для боевой работы. Фото: сайт правительства Ростовской области

Власти Ростовской области отправили в зону проведения специальной операции очередную партию военно-технической помощи и необходимых вещей. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, военные получили бензиновые генераторы, приборы ночного видения, бензопилы, квадрокоптеры, спальные мешки, одежду, дождевики, маскхалаты, медоборудование и препараты.

Полезный груз был доставлен подразделению Ростовского святого Георгия мотострелкового батальона, в котором служат в основном жители донского региона.

- Это не первая партия подобной помощи. Мы уже передавали в подразделение автомобиль УАЗ. На этот раз доставили то, что требуется для боевой работы, а также инструменты и стройматериалы - всего полсотни позиций, - прокомментировал Вадим Артемов.

Представители донского правительства во время поездки оценили бытовые условия военнослужащих и получили новые заявки. Каждую обещают отработать в кратчайшие сроки.

Добавим, часть помощи бойцам предоставляют без заявок. В таких случаях речь идет о воде, продуктах питания, фруктах и овощах. Также жители Дона плетут для военных маскировочные сети и делают окопные свечи.

Напомним, ранее полезный груз из Ростовской области передали бойцам, находящимся в ДНР.

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