В Ростове-на-Дону собираются открыть завод по производству военных дронов

В Ростове намерены ежемесячно производить около 48 дронов Фото: Александр ГЛУЗ

Новый завод в Ростове-на-Дону планирует открыть разработчик и производитель военных дронов - компания «Робоавиа». Об этом рассказал глава московского представительства организации Валентин Киселев, сообщает агентство РИА Новости.

- Наше производство в Симферополе может выпускать до 16 дронов в месяц. Мы планируем открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов, - прокомментировал журналистам Валентин Киселев.

Напомним, частную компанию «Робоавиа» создали в 2022 году при финансовой поддержке правительства Крыма. Сейчас на производство привлекают инженеров и программистов со всей России.

Предприятие уже представило перспективные разработки в виде разведывательного дрона «Сарыч-2» и ударного беспилотника «Сюрприз».

Соглашение о строительстве завода в Ростове-на-Дону подписали в июле 2023 года. Тогда же власти региона сообщали, что в донской столице собираются ежегодно выпускать по 1100 БПЛА. Объем инвестиций в проект должен составить порядка 500 млн рублей.

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