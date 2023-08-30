Правоохранители оцепили дом на Чкаловском в Ростове-на-Дону

Экстренные меры потребовались на Беломорском, 20 ж Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 30 августа, в Ростове-на-Дону из жилой пятиэтажки на Беломорском, 20 ж вывели людей, а само здание оцепили. Об этом сообщают очевидцы.

По словам ростовчан, выйти во двор их попросили «около часа-двух назад». По какой причине были приняты экстренные меры, пока неизвестно. Официальных комментариев от ведомств не поступало.

Известно, что кроме правоохранителей к зданию якобы подъезжали медики и пожарные.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» отправился по указанному адресу. Информация уточняется.

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