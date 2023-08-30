В Ростове задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали правонарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, стрелявшего по припаркованным автомобилям, задержали полицейские в Ростове. ЧП произошло в ночь со вторника на среду, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

- В полицию поступило сообщение о том, что сегодня ночью во дворе жилого дома в Первомайском районе неизвестный стрелял по припаркованным автомобилям, - прокомментировали в донском главке. - Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали правонарушителя.

Сообщается, что пострадавших от стрельбы нет.

По предварительным данным, задержанный использовал травматическое оружие. Полицейские изъяли его у подозреваемого и направили на экспертизу.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.

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