В Ростове задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилям

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали правонарушителя.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мужчину, стрелявшего по припаркованным автомобилям, задержали полицейские в Ростове. ЧП произошло в ночь со вторника на среду, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.
- В полицию поступило сообщение о том, что сегодня ночью во дворе жилого дома в Первомайском районе неизвестный стрелял по припаркованным автомобилям, - прокомментировали в донском главке. - Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали правонарушителя.
Сообщается, что пострадавших от стрельбы нет.
По предварительным данным, задержанный использовал травматическое оружие. Полицейские изъяли его у подозреваемого и направили на экспертизу.
- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.
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