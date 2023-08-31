В Крыму фотограф набросился на туристку за фото его голубей

Теперь жители Крыма хотят запечатлеть на фото голубей на фонтане и посмотреть на реакцию хозяина. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Евпатории на туристку напал фотограф с голубями. Происшествие зафиксировала камера уличного наблюдения. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

В соцсетях женщина пожаловалась на то, что мужчина, облюбовавший со своими голубями фонтан, набросился на нее за бесплатное фото его птиц.

- Очень серьезно угрожал отобрать мой телефон и треснул меня по спине, когда пытался схватить, - приводит слова пострадавшей издание. - Я такую безосновательную злость не видела с конца 90-х.

Когда об инциденте стало известно из соцсетей, предпринимателем заинтересовались городские власти. Сообщается, что его вызвали в отдел полиции в среду, 30 августа, на следующий день после ЧП. Если нарушитель не явится, протокол в отношении его все равно будет составлен.

Ну а жители Крыма собираются устроить флешмоб в защиту пострадавшей и фотографировать бесплатно голубей нарушителя, когда приедут в Евпаторию.

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