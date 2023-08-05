«Почему собака без намордника?»: хозяин алабая изуродовал пенсионера после замечания на детской площадке

В Ростове из-за собаки между соседями произошел серьезный конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Первомайского района Ростова оказался на скамье подсудимых после конфликта на спортивной площадке. Иван (имя изменено - прим. ред.), по словам соседей, всегда был человеком вспыльчивым. Мог поднять голос и на детей, которых, к слову, у него - четверо, и на жену. Эта черта характера в итоге привела к большим неприятностям.

«ПОЧЕМУ СОБАКА БЕЗ НАМОРДНИКА?»

В тот день житель многоэтажки поручил детворе выгулять на спортплощадке у дома алабая. Несмотря на внушительные размеры питомца, намордник собаке одевать не стали.

Так совпало, что в это же время на площадке гуляли супруги и их внук. Пока муж и жена были заняты разговорами, мальчик отбежал в сторону, а через мгновение раздался громкий лай и детский плач.

Дедушка тут же бросился к ребенку. Оказалось, что мальчугана напугал пес.

- Почему собака без намордника? - сделал он в довольно резкой форме замечания детям Ивана.

Казалось бы, на этом конфликт был исчерпан. Но не тут-то было. Старший сын рассказал отцу о ситуации на площадке. И Иван, видимо, вжившись в образ «яжебати», опрометью бросился на улицу.

- Кто вам давал право приставать к моим детям?! – заявил он соседу. А следом - ударил того по лицу. Мужчина упал на землю, ударился головой об асфальт и потерял сознание. На место приехала скорая и полиция.

ОПЕРАЦИЯ И ПЛАСТИНЫ В ЛИЦЕ

Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи установили, что у пациента закрытая черепно-мозговая и лицевая травмы. От удара челюсть ростовчанина просто сдвинулась в сторону, из-за чего лицо стало асимметричным. Чтобы хоть как-то восстановиться после травмы, пострадавшему потребовалась операция, во время которой в лицо вставили специальные пластины. Как позже расскажет в суде мужчина, его просто изуродовали.

- Я даже людям стеснялся показываться, - добавил он.

Ну, а хозяин собаки полностью признал свою вину.

- В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица», - сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Его приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он выплатил потерпевшему 461 тысячу рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области мужчина изуродовал невесту и напал на ее мать.

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