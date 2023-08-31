Эколог: на восстановление леса после пожара под Геленджиком уйдет 200 лет

В пожаре сгорело 118 гектаров леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эколог рассказал, что в лесном пожаре в Геленджике, охватившем за сутки 118 гектаров реликтовых лесов, погибли краснокнижные животные и растения. По словам специалиста, лес после пожара будет восстанавливаться 200 лет. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Из-за сильного ветра огонь на побережье Краснодарского края распространялся с большой скоростью — порывы достигали 30 километров в час. Борьбу с пламенем усложняет сложно-пересеченный рельеф местности. Вместе с людьми на земле тушением заняты вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия.

У возгорания — человеческий фактор. Правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, ранее судимого. Он готовил в своем дворе к продаже электрокабель. Проводка вспыхнула, загорелась земляная подстилка, и от сильного ветра огонь по сухой траве быстро распространился на лес.

По словам эколога Вениамина Голубитченко, на восстановление выгоревших лесов нужно 100-200 лет как минимум, если не будет сильных засух и пожаров.

- Леса Геленджика уникальные, таких нет по всей России. Ущерб для курорта ощутимый. В первую очередь, где случился пожар, находятся дачи, а вокруг них дубовый лес и сосновые посадки, есть можжевельники, - прокомментировал ученый. - Огонь «съел» всю растительность на своем пути, в том числе и краснокнижную. Погибли редкие животные: пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. Черепахи, змеи, - они просто не успели бы спастись

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