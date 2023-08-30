В Ростовской области отметили 80-летие освобождения от фашистов

В Ростовской области прошли мероприятия в честь 80-летия освобождения города от фашистов. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области отметили 80-летие освобождения города от фашистов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, на территории «Самбекских высот» у Мемориала славы 30 августа прошло возложение гирлянды Славы к Вечному огню. Затем на Аллее Памяти состоялась церемония захоронения останков 24 погибших бойцов Великой Отечественной войны. Всех павших героев почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула.

- Сегодня здесь обретут покой 24 бойца. Установлены имена двоих из тех, кто будет предан земле сегодня: это ростовчанин Константин Владимирович Сапрыкин, капитан, штурман 248-го истребительного авиаполка, и уроженец Зерноградского района старший лейтенант Михаил Иванович Гончаров, - рассказал Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Останки бойцов доставили в Ростовскую область активисты поискового отряда «Курган». Отметим, что портрет Михаила Гончарова передали его родственникам, которые приехали на церемонию.

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