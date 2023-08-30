В Ростовской области перезахоронили останки солдат Красной армии

На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области перезахоронили останки 24 бойцов Красной армии. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 30 августа.

Согласно опубликованной информации, в ходе поисковых работ специалисты нашли останки 24 воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Их доставили в Ростовскую область и захоронили на Аллее Памяти в музейном комплексе «Самбекские высоты».

Мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Всех павших героев почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула.

В этот же день у Мемориала славы состоялось возложение гирлянды Славы к Вечному огню.

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