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НовостиОбщество30 августа 2023 19:00

В Ростовской области перезахоронили останки солдат Красной армии

На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии
Лейла МИРИШОВА
На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии

На Самбекских высотах перезахоронили останки солдат Красной армии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области перезахоронили останки 24 бойцов Красной армии. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 30 августа.

Согласно опубликованной информации, в ходе поисковых работ специалисты нашли останки 24 воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Их доставили в Ростовскую область и захоронили на Аллее Памяти в музейном комплексе «Самбекские высоты».

Мероприятие было приурочено к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Всех павших героев почтили минутой молчания и залпами из стрелкового оружия. Торжественным маршем по аллее прошла рота почетного караула.

В этот же день у Мемориала славы состоялось возложение гирлянды Славы к Вечному огню.

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