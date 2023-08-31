Объект находится на улице Дружбы в Азове Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области выставили на торги железнодорожный тупик протяженностью 1200 метров. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Власти уточняют, что к продаже планируется подъездной ж/д тупик (не общего пользования), который расположен на улице Дружбы в Азове.

- Имущество в удовлетворительном техническом состоянии, находится в аренде, на участке площадью 7442 кв. метра. Категория площадки - земли населенных пунктов, - говорится в опубликованном объявлении.

Железнодорожный объект числится в собственности Ростовской области. Право хозяйственного ведения принадлежит ГУП РО «РостовАвтоДор», организатору будущих торгов.

Начальная стоимость имущества - 10,2 млн рублей с учетом НДС. Аукцион открытый, но для участия в нем необходимо будет внести задаток в размере немногим более 1 млн рублей. Торги предварительно назначили на 2 сентября 2023 года.

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