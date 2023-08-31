Обыски прошли у начальника районного следственного отдела полиции в Ростове

Разбирательства могут быть связаны с расследованием уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону по месту жительства начальника районного следственного отдела полиции прошли обыски. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

- Проверку проводили оперативники регионального управления ФСБ России, а также их коллеги из оперчасти собственной безопасности донского главка МВД, - говорится в публикации.

По данным журналистов, разбирательства могут быть связаны с расследованием уголовного дела.

Добавим, официальной информацией по ситуации «КП - Ростов-на-Дону» не располагает. Комментариев от пресс-службы регионального управления МВД не поступало.

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