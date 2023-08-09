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НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:43

В Ростове-на-Дону за мошенничество на 2 года осудили экс-капитана полиции

В Ростове-на-Дону доказали, что бывший правоохранитель был причастен к мошенничеству
Ангелина СКИБА
Слушания по делу прошли в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону

Слушания по делу прошли в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД, капитан полиции получил срок по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст.159 УК РФ). Эта информация поступила от пресс-службы УФСБ России по донскому региону.

- В Пролетарском районном суде донской столицы подсудимого признали виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор на сегодняшний день вступил в силу, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, мужчина получил 1,5 млн рублей от ростовчанки, которая была задержана за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). За плату экс-правоохранитель якобы обещал нарушительнице прекратить уголовное дело.

Добавим, ранее в Ростовской области по подозрению в убийстве матери задержали 33-летнего жителя Каменска-Шахтинского.

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