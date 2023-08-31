В Ростове-на-Дону за пытки подчиненных осудили сержанта Росгвардии

Апелляцию рассмотрели в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор подсудимому, которому ранее было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением пытки» (ч. 4 ст. 286 УК РФ). Эту информацию сегодня, 31 августа, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Дело рассматривалось у нас в апелляции. Решение предыдущей инстанции оставлено без изменения, - прокомментировали в пресс-службе ЮОВС.

Судя по открытым данным, до этого дело слушалось в Новочеркасском гарнизонном военном суде. Материалы поступили в инстанцию в начале мая 2023 года, тогда же их приняли к рассмотрению. Приговор был вынесен в конце месяца, 31 мая. Срок тогда составил 4 года колонии.

По неподтвержденным данным, речь идет о деле в отношении сержанта Росгвардии. Мужчина, как утверждает «Коммерсантъ», вместе с коллегами жесткими методами пытался выяснить, употребляют ли наркотики несколько его сослуживцев-подчиненных.

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