Ростов вошел в рейтинг лидеров по погоде на 1 сентября

Школьников на торжественной линейке ожидает теплая погода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение этого десятилетия первый день осени в Ростове девять раз выдавался ясным и теплым. Благодаря этим показателям донская столица оказалась в лидерах среди городов-миллионников. Опережает Ростов лишь Краснодар со средней температурой на День знаний в +23,6 градуса. К такому выводу пришли метеорологи «Яндекс. Погода», которые собрали и проанализировали данные всех прогнозов за этот период времени.

Для Ростова и этот год не станет исключением. В День знаний горожан ожидает облачная погода с прояснениями. В утренние часы столбик термометра покажет +19 градусов. А днем воздух прогреется до +31 – +33. Ветер подует со скоростью три метра в секунду. Осадков не ожидается.

Кстати, самая низкая температура на первое сентября за эти десять лет была в Екатеринбурге в 2015 году. Тогда школьникам приходилось стоять на праздничной линейке при +0,2 градуса. А самый жаркий День знаний за аналогичный период был зафиксирован в 2018 году в Волгограде, где воздух прогрелся до +35,1.

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