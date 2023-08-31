Старообрядцы Ростова будут судиться с властями за нежилое помещение

Слушания состоятся в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону представители старообрядческой общины имени Покрова Пресвятыя Богородицы решили судиться с администрацией города. Эту информацию подтвердили в Арбитражном суде Ростовской области.

Как пояснили в инстанции, спор оказался имущественным. Старообрядцы в марте 2023 года попросили власти безвозмездно передать нежилое помещение в одном из городских зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Буквально через месяц, в апреле того же года, в ответ на запрос поступил отказ. В мэрии пояснили, что квадратные метры «находятся в многоквартирном доме, не относящемся к имуществу религиозного назначения».

Представители общины не согласились с администрацией и решили подать иск о признании решения незаконным.

Добавим, адрес спорного помещения в Арбитражном суде не уточнили. В электронной картотеке инстанции указано, что заявление поступило 15 августа 2023 года, 22 августа претензии приняты к рассмотрению. Предварительное заседание по вопросу состоится 21 сентября 2023 года.

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