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НовостиОбщество31 августа 2023 9:54

С 30 сентября на ремонт закроют часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области машины пустят в объезд
Ангелина СКИБА
Схему движения временно изменят из-за дорожных работ.

Схему движения временно изменят из-за дорожных работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из-за ремонта на участке трассы М-4 «Дон» с 30 сентября по 30 октября 2023 года изменят схему движения транспорта. Машины пустят в объезд, предупреждает госкомпания «Автодор».

Дорожные работы будут вести «под путепроводом на 960-м километре трассы, в районе хутора Михайловка».

- При движении со стороны Москвы в поселок Молодежный разворот предусмотрен через развязку на 964-м километре. Въезд и выезд из городов Гуково, Зверево, хутора Михайловка также планируется через развязку на 964-м километре, - сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Водителям, которые поедут из Молодежного в сторону Ростова-на-Дону, нужно будет развернуться на 944-м километре М-4 «Дон».

Автолюбителей просят быть внимательными в пути и заранее планировать свои маршруты.

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