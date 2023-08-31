С 30 сентября на ремонт закроют часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Схему движения временно изменят из-за дорожных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из-за ремонта на участке трассы М-4 «Дон» с 30 сентября по 30 октября 2023 года изменят схему движения транспорта. Машины пустят в объезд, предупреждает госкомпания «Автодор».

Дорожные работы будут вести «под путепроводом на 960-м километре трассы, в районе хутора Михайловка».

- При движении со стороны Москвы в поселок Молодежный разворот предусмотрен через развязку на 964-м километре. Въезд и выезд из городов Гуково, Зверево, хутора Михайловка также планируется через развязку на 964-м километре, - сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Водителям, которые поедут из Молодежного в сторону Ростова-на-Дону, нужно будет развернуться на 944-м километре М-4 «Дон».

Автолюбителей просят быть внимательными в пути и заранее планировать свои маршруты.

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