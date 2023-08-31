Ростовскую школу №44 отремонтируют к октябрю

Пока ребята будут учиться в школах №№18, 111 и 109. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Школу №44 в Ростове не успели сдать в положенный срок. В связи с этим представители администрации и прокуратуры города встретились с родителями учащихся этого учебного заведения. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.

– На сроки проведения работ повлияло в том числе выявление дополнительных работ по усилению металлическими обоймами простенков, колонн и дверных проемов, замена потерявших несущую способность кирпичных перегородок, что потребовало корректировки проектно-сметной документации, – прокомментировали в администрации.

Сейчас в школе завершаются монтажные работы, благоустраиваются спортивные площадки, устанавливаются мафы, отделывается фасад и лестничные марши. Там, где ремонт уже завершен, расставляется мебель.

Работы в школе пообещали завершить к октябрю. На это время ребят распределили по школам №№18, 111 и 109. Поскольку находятся они далеко от родного учебного заведения, мальчишек и девчонок туда будут возить на транспорте за счет города.

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