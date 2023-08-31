Юрист объяснил жителям Ростова, как избежать спамеров из-за рубежа

Юрист назвал несколько способов избавиться от назойливого спама из-за рубежа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заблокировать спамеров, действующих из-за рубежа реально, для этого нужно отказаться от рассылки электронных писем или SMS. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. При этом, отметил специалист, человек может сам заблокировать мошенников.

- Нужно создать в смартфоне список запрещенных номеров и добавить туда всех спамеров, - инструктирует юрист. - Операторы связи создали базы телефонов спамеров, куда также добавляют новые номера. Услуга активируется оператором. А самый удобный способ избавиться от спама — установить на смартфон специальное приложение для блокировки.

Специалист подчеркнул, что от спама на электронной почте избавиться проще. В этом случае можно просто отказаться от рассылки писем — такая функция предусмотрена в каждом письме.

- Если каждый сделает эти простые действия, то проблема быстро уйдет сама собой благодаря законодательству и работе контролирующих органов, и можно будет жить, не озираясь на бесчисленные бесполезные уведомления, — считает Илья Русяев.

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