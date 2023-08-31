В СИЗО Ростова пытались передать наркотики, спрятанные в заварном пюре

В следственный изолятор Ростова пытались передать пюре с наркотикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове заключенному СИЗО отправили передачку с наркотиками, спрятанными в пюре. Об инциденте сообщили в региональном ГУФСИН 30 августа.

Сотрудники следственного изолятора №5 проверяли продуктовые посылки для заключенных. В одной из них внимание правоохранителей привлекла упаковка с заварным пюре. Внутри помимо крахмала оказалось белое кристаллическое вещество.

В режимном учреждении сразу заподозрили неладное. Сотрудники предположили, что это наркотики. На место тут же вызвали следственно-оперативную группу. Материалы проверки направят в отдел полиции.

- В действиях отправителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - уточнили в ГУФСИН по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СИЗО Ростова пытались передать мобильный телефон

В СИЗО №5 Ростова-на-Дону пытались передать телефон в электрической переноске (подробнее)