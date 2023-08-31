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НовостиОбщество31 августа 2023 19:26

В Ростовской области назначили единое пособие родителям 263 тысяч детей

Родителям 263 тысяч детей в Ростовской области назначили единую соцвыплату
Лейла МИРИШОВА
Родителям 263 тысяч детей в Ростовской области назначили единую соцвыплату. Фото: правительство Ростовской области

Родителям 263 тысяч детей в Ростовской области назначили единую соцвыплату. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области семьям 263 тысяч детей назначили единое пособие. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, пособие назначалось в формате соцказначейства. Поэтому для получения средств родителям нужно было подать заявление через Госуслуги. Остальные сведения Соцфонд проверял по межведомственному взаимодействию. Отметим, что для удобства граждан сразу все дети, на которых положено пособие, указываются в одном заявлении.

- Для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. Размер выплаты на детей составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума ребенка, - сообщили в правительстве.

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