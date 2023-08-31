В Ростовской области мужчины обокрали дом товарища, пока тот был на море

В Зимовниковском районе мужчины украли все ценности из дома друга, который был в отпуске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчины обокрали жилье товарища, пока тот был на море. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, двое 22-летних парней узнали, что их товарищ уехал на море. Они решили пробраться к нему в дом через окно. Как только они проникли в жилище, то сразу заприметили драгоценности из золота и серебра. Сложив все в сумку они скрылись. Когда хозяин дома вернулся, то обнаружил пропажу. Он сразу же обратился в полицию. Злоумышленников быстро нашли и задержали. Однако они успели сдать все в ломбард, а деньги потратили. Общая сумма украденного составила 90 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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