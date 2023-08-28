В Ростове задержали девушку, которая бросила и обокрала парня

Полицейские быстро вычислили воришку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону, в Первомайском районе города, 19-летний местный житель в одночасье потерял любовь, веру в людей и крупную сумму денег. Как рассказали в донском главке, в тот день молодой человек сильно поссорился со своей девушкой. Та ему заявила, что между ними все кончено. Но вот квартиру парня после этих слов девушка покинула не сразу.

Она дождалась, пока бывший возлюбленный уснет, потом забрала из его сумки 70 тысяч рублей и спокойно пошла домой. Утром, обнаружив, что деньги исчезли, ростовчанин обратился с заявлением в полицию.

Оперативникам не составило труда установить личность подозреваемой. Правда, к этому моменту все деньги она потратила.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину ростовчанки признают, она может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Верхнедонском районе племянница обокрала пожилую тетю

Злоумышленница 8 раз перевела со счета родственницы деньги (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса

При обыске у дончанина нашли пять тонн черного металла (подробнее)