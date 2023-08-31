Таганрог начнет отмечать День города с 1 сентября

Жители Таганрога начнут отмечать 325-ю годовщину основания города с 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге жители начнут отмечать День города с 1 сентября. Об этом рассказали на сайте администрации приморского города.

Отметим, что 1 сентября во всех школах пройдут торжественные линейки. Мероприятия начнутся в образовательных учреждениях с 8:30 утра. В этот же день в 11 часов на площади у памятника Петру Первому пройдет церемония посвящения в студенты. Одновременно с этим мероприятием в парке им. М. Горького начнется кинофестиваль профессий «Город возможностей». С 15 часов будут показывать фильмы про учителей и школу в кинотеатре под открытым небом в арт-пространстве «Таганрогский трамвай».

В 18 часов для горожан подготовили праздничную концертную программу «Тебе, мой любимый город!». Также с 11 до 18 часов в Приморском парке всех будут ждать на фестивале и спортивном празднике «Наши таланты – родному городу».

В субботу, 2 сентября, пройдут народные гуляния. Они развернутся по улице Петровской с 10 до 20 часов.

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