Первые заморозки до -2 в Ростовской области ожидаются в третьей декаде сентября

В третьей декаде по утрам возможны заморозки от 0 до -2 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первые заморозки на территории Ростовской области ожидаются в третьей декаде сентября. Об этом сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- Во второй и третьей декадах возможны дожди. Ночная температура воздуха понизится до +10-15 градусов, местам - до +4-6 градусов. В третьей декаде по северу и востоку области по утрам возможны заморозки от 0 до -2, - предупредила Елена Назарова.

При этом, по словам эксперта, первый месяц осени по общим температурным показателям может оказаться выше нормы. Осадки не будут превышать обычных значений.

В первой декаде по ночам еще будет около +12-20 градусов, на севере и востоке области +9. В дневное время до 10 сентября воздух может прогреваться от +23 до +30 градусов, местами - до +33.

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