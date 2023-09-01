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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:12

Первые заморозки до -2 в Ростовской области ожидаются в третьей декаде сентября

Заморозки придут в Ростовскую область ближе к концу сентября
Ангелина СКИБА
В третьей декаде по утрам возможны заморозки от 0 до -2

В третьей декаде по утрам возможны заморозки от 0 до -2

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первые заморозки на территории Ростовской области ожидаются в третьей декаде сентября. Об этом сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

- Во второй и третьей декадах возможны дожди. Ночная температура воздуха понизится до +10-15 градусов, местам - до +4-6 градусов. В третьей декаде по северу и востоку области по утрам возможны заморозки от 0 до -2, - предупредила Елена Назарова.

При этом, по словам эксперта, первый месяц осени по общим температурным показателям может оказаться выше нормы. Осадки не будут превышать обычных значений.

В первой декаде по ночам еще будет около +12-20 градусов, на севере и востоке области +9. В дневное время до 10 сентября воздух может прогреваться от +23 до +30 градусов, местами - до +33.

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