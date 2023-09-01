Катастрофическую нехватку водителей автобусов отметили в Константиновском районе

В Константиновском районе Дона восстановили третий маршрут из Ведерников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Константиновском районе Ростовской области восстановят третий маршрут из Ведерников, но разрешат водителям не выходить на линию на выходных. Об этом в Telegram сообщил глава местной администрации Виталий Дьячкин.

- Хочу прояснить ситуацию с общественным транспортом. С завтрашнего дня (ред.: с 1 сентября) возвращаем третий маршрут из Ведерников. Но у нас катастрофически не хватает водителей. Поэтому решили в тестовом режиме перейти на немного другой график маршрутов, - написал Виталий Дьячкин.

По словам районного главы, с понедельника по первую половину субботы работу будут вести в штатном режиме, то есть будут действовать все три маршрута. После обеда субботы и в воскресенье для водителей ввели выходной.

- Такой режим будет действовать, пока не найдем персонал, - уточнил Виталий Дьячкин.

В комментариях к посту чиновника мнения жителей разделились. Одни возмутились из-за сложившейся ситуации, другие - выразили понимание и поддержали временные меры.

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