Запрет на проезд большегрузов введут для сохранности проезжей части Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23 сентября 2023 года мост на Западном в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

- Ограничение вводится на максимальную нагрузку на одну ось до 6 тонн по мосту через реку Мертвый Донец по улице Нозадзе, - предупреждают власти.

Известно, что проезд большегрузному транспорту запретят «для сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Ранее сообщалось, что на некоторых улицах в центре Ростова-на-Дону до конца октября частично ограничат движение машин.

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