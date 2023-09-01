В День знаний в Ростове-на-Дону были усилены меры безопасности

Безопасность усилили на объектах соцсферы и транспортной инфраструктуры Фото: Артем КИЛЬКИН

1 сентября, а также в преддверии Дня знаний, в Ростове-на-Дону были усилены меры безопасности. Об этом сообщают власти со ссылкой на антитеррористическую комиссию города.

- Были приняты меры по усилению защищенности мест массового пребывания людей, социальной сферы, транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения, - говорится на сайте мэрии.

Жителям и гостям донской столицы напоминают: на улицах и в общественном транспорте следует быть внимательными. Сообщать о подозрительных предметах, брошенных машинах, неадекватных людях нужно в дежурные части МВД и Росгвардии, в УФСБ или МЧС.

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