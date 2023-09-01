В Ростовской области юристов будут готовить со школы

Ожидается, что занятия помогут старшеклассникам поступить в юридические вузы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на базе гимназии №9 появится профильный гуманитарный класс для реализации курса «Прокурорский надзор». Занятия в нем будут проходить в рамках внеурочной деятельности, об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

- Прокуратурой области, министерством общего и профессионального образования региона и управлением образования Ростова-на-Дону заключено трехстороннее соглашение о создании на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского» профильного гуманитарного класса, – прокомментировали в ведомстве.

Таким образом у старшеклассников будет осуществляться профессиональная ориентация. Они получат углубленные знания по юриспруденции и прокурорскому надзору. Лекции детям будут читать сотрудники прокуратуры области. Кроме того, у них будут проводиться практические занятия. Ожидается, что это поможет детям поступить в юридические вузы.

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