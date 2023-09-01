В Ростовской области зафиксировано 16 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила

Болезнь начинается с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 1 сентября в Ростовской области зарегистрировано 16 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Переносчиками этой инфекции являются комары, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

- Инкубационный период обычно составляет от трех до восьми дней. Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 градусов. Даже в легких случаях, при которых лихорадочный период составляет до трех дней, наблюдается интоксикация, проявляющаяся головной болью, головокружением, ознобом, – прокомментировали специалисты.

Наибольшее количество заболевших (восемь случаев) зафиксировано в Ростове. По три случая – в Волгодонске и Аксайском районе. По одному заболевшему выявлено в Цимлянском и Багаевском районах.

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