В Ростовской области первые осенние выходные будут пасмурными и дождливыми

В Ростовской области в первые выходные осени будет +26…+27 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области первые выходные осени будут пасмурными и дождливыми. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Так, 2 и 3 сентября в южной части Ростовской области осадки ожидаются на протяжении всего дня. Днем воздух прогреется до +32 градусов, а ночью будет прохладно до +18. Так, в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах термометры покажут до +30 градусов днем. Вечером температура воздуха опустится до +16.

В северных районах региона похолодает до +26 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. В Чертковском и Шолоховском районе будет пасмурно, но без осадков.

В западной части области осадков не ожидается. Будет пасмурная погода, а скорость ветра составит пять метров в секунду. Столбики термометров покажут +32 градуса днем, а ночью похолодает до +19.

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