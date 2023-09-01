В донской столице за парты сядут 130 тысяч ребят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 1 сентября 2023 в Ростове-на-Дону стало по-настоящему празднично. Еще пару часов, и по городу, в направлении всех школ пойдут тысячи ребят в нарядных белых рубашках, а кто-то и в школьной форме. Донская столица наполнится белыми букетами цветов, с любовью выбранными для учителей, белыми бантами и воздушными шарами. По информации администрации города, сегодня за парты сядут 130 тысяч ростовчан, а всего в городе - 251 образовательная организация. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» будут показывать и рассказывать, как донская столица встречает День знаний.

Маленькие школьники с отличным настроением врываются в новый учебный год. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ПРИСЫЛАЙТЕ ФОТО СВОЕГО ПЕРВОКЛАШКИ!

Вы тоже можете поделиться радостью и рассказать о своем ученике. Для этого нужно прислать в личные сообщения группы «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» ФИО, фото ученика и написать пару слов о нем — что любит, чем увлекается и как готовился к празднику. Истории участников мы опубликуем на нашем сайте и в соцсетях медиагруппы, а в конце сентября подведем итоги. Самого яркого участника по мнению редколлегии наградим дипломом и подарком.

А у нас - конкурс! Фото: Александра КАКАСЬЕВА

КАК ПОГОДКА?

Хоть сегодня и первый день осени, но летняя погода с нами надолго, судя по прогнозам синоптиков. Как рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, в первую декаду сентября днем по Ростову и области ожидается жаркая погода без осадков с температурой от +23 до +30, а в некоторых районах все +33. В Ростове-на-Дону в День знаний прогнозируют +30-32 градуса.

Жаркая погода в сентябре не будет располагать к учебе, но ребята постараются. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ПОЧЕМ БУКЕТИКИ?

Подарить учителю букет цветов можно за совершенно разные суммы — мы узнавали в разных цветочных магазинах. Самые дешевые букеты кустовой хризантемы продаются за 700-750 рублей, букет герберы с хризантемами выйдет от 600 рэ, а веточки неувядающих радужных гипсофилов обойдутся от 1 до 2,5 тысячи. Ценники за онлайн-заказы начинаются от 500-600 рублей. Можно, кстати, соригинальничать, и подарить шоколадный букет за 950 рублей, есть и предложения из мыла за 1,2 тысячи.

Букеты ребята и родители выбирали самые разные по цене. Но все - красивые и от всего сердца. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

СБОРЫ В ШКОЛУ ПРОЙДЕНЫ

Но купить букет — это лишь цветочки по сравнению с полноценными сборами в школу, которые прошли родители этим летом. И, уверены, некоторые продолжают сборы и в сентябре. Родители первоклашек рассказали, что на все про все у них ушло порядка 50 тысяч рублей. Мама девочки, которая пойдет в первый раз в первый класс в Миллеровском районе, призналась, что со своей зарплатой 15 тысяч подрабатывала в такси, чтобы собрать дочку в школу.

Собрать ребенка в школу - тот еще квест и выходит в копеечку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителям ребят постарше так тратиться не пришлось. Порядка десяти тысяч потратила мама на шестиклассника в Волгодонске, но с оговоркой — это только к сентябрю, а к холодам нужно будет докупать одежду. А мама девятиклассника из Гуково тоже потратила на сына десять тысяч, но уверена, что до конца учебного года этого хватит.

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