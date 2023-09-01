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НовостиОбщество1 сентября 2023 17:11

Президент РФ назначил двух новых судей в Ростовской области

Новые судьи займут должности в Красносулинском районе после назначения президента
Лейла МИРИШОВА
В Красносулинском районе глава государства назначил трех новых судей

В Красносулинском районе глава государства назначил трех новых судей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области президент России назначил двух новых судей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в донском регионе.

В Красносулинском районе судьями назначены Анна Глухова и Виолетта Астахова. Владимир Путин подписал указ 14 августа.

- Анна Глухова и Виолетта Астахова уже принесли присягу 30 августа на торжественном собрании коллег из Красносулинского суда. Срок полномочий новых судей не ограничен, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее президент назначил зампредов Ростовского областного суда и Южного окружного военного суда.

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