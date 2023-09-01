В Ростове открылась самая большая школа на юге России

В Ростове-на-Дону открылась школа на 1650 мест. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове открыли самую большую школу на юге России. Об этом сообщили в администрации города 1 сентября.

Отметим, что новое образовательное учреждение располагается в Советском районе. Школа рассчитана на 1650 детей. Ребята будут заниматься на современном оборудовании, в лабораториях по спутникостроению и робототехнике. Кроме того, ребята смогут заниматься в «космических классах». В школе есть также три спортзала и столовая на 650 мест. На территории учреждения находится также стадион и различные спортплощадки.

На все работы было выделено больше 2,5 миллиардов рублей. Отметим, что в этот день в городе открылись после капительного ремонта сразу пять школ.

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