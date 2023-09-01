В Ростове 4 сентября на Сельмаше и Чкаловском отключат холодную воду

Ростовчан предупредили об отключении холодной воды 4 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на Сельмаше и Чкаловском отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Ростовводоканала».

В понедельник, 4 сентября, полностью ограничат подачу холодной воды с 8:30 до 24:00. Без воды останутся десятки жителей домов по адресам: Вятская, Орская, Троллейбусная, Страны Советов и Комбайностроител и в переулке Беломорском.

Причиной временных неудобств стало переподключение водопроводной сети на улице 50-летия Ростсельмаша.

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