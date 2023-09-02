Под Ростовом жители заблокировали дорогу из-за свалки

Жители Аксайского района выступают против свалки вблизи поселка
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области жители поселка Мускатный в Аксайском районе с помощью грузовиков перекрыли дорогу, протестуя из-за нелегальной свалки.
Как сообщает портал 1rnd.ru, люди уже несколько лет борются с тем, что рядом с их домами появился полигон с отходами.
По словам жителей поселка, мало того, что сама по себе свалка вызывает неудобства, так еще на ней периодически возникают пожары.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове над рекультивацией свалки в Левенцовке работают 37 специалистов и 30 машин
Окончить работы на полигоне планируют в 2024 году (подробнее)