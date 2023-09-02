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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 16:08

Под Ростовом жители заблокировали дорогу из-за свалки

В Ростовской области люди грузовиками перекрыли дорогу из-за нелегальный свалки
РЕПИНА Елена
Жители Аксайского района выступают против свалки вблизи поселка

Жители Аксайского района выступают против свалки вблизи поселка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области жители поселка Мускатный в Аксайском районе с помощью грузовиков перекрыли дорогу, протестуя из-за нелегальной свалки.

Как сообщает портал 1rnd.ru, люди уже несколько лет борются с тем, что рядом с их домами появился полигон с отходами.

По словам жителей поселка, мало того, что сама по себе свалка вызывает неудобства, так еще на ней периодически возникают пожары.

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