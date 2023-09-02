Ростовчане рассказали, что на Западном из-под асфальта бьет кипяток

В Ростове на Западном произошло коммунальное ЧП
Фото: Олег УКЛАДОВ
В донской столице в субботу, второго сентября, по словам очевидцев, произошел прорыв теплосети. Горожане написали в соцсетях, что инцидент случился на Западном на улице 2-я Краснодарская.
По словам свидетелей, прямо на проезжей части провалился асфальт и образовалась яма диаметром около метра. А потом из провала начал лить кипяток.
Люди говорят, что в этом месте очень жарко.
Пост вызвал живой отклик у подписчиков паблика.
- Эх, видимо, до Нового года Западный посидит без воды, - грустно пошутил один из комментаторов.
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