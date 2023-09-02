Тысячи ростовчан окажутся без холодной воды 4 сентября

В понедельник в некоторых районах донской столицы отключат горячую воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая рабочая неделя для жителей некоторых районов донской столицы начнется с отключения холодного водоснабжения, сообщает ресурсоснабжающая организация.

Так, в понедельник, 4 сентября, с 08:30 до 24: 00 временно отключат воду в границах: улица Вятская - улица Орская - улица Троллейбусная – улица Страны Советов – улица Комбайностроителей - переулок Беломорский.

В ресурсоснабжающей организации объяснили это тем, что на водопроводной сети будут идти работы. Также коммунальщики извинились за доставленные неудобства.

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