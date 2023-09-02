Больше тысячи ростовчан вышли на городской субботник

В донской столице прошел субботник. Фото: официальный телеграм-канал главы городской администрации Алексея Логвиненко

В донской столице в субботу, второго сентября, прошел масштабный городской субботник, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Мероприятие было организовано в связи с подготовкой ко Дню города.

В субботнике участвовали больше тысячи человек и 140 организаций. Были ликвидированы свалочные очаги, с улиц убрали мусор, а фасады зданий и опоры освещения очистили от объявлений.

- По итогам выполненных работ вывезено более 166 тонн мусора и свалочных очагов, проведена очистка территорий от мусора на площади более 1,2 тысячи квадратных метров, произведена мойка и окраска 173 опор освещения, отремонтировано и окрашено более 20 детских игровых площадок, - подытожил Алексей Логвиненко.

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