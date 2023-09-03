В Ростове на следующей неделе обещают 16 градусов и дождь

В Ростове синоптики обещают дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, чего ждать ростовчанам в первую рабочую неделю сентября.

В понедельник, 4 сентября, утром в донской столице обещают 18 градусов тепла и небольшой дождь. Днем без осадков, облачно с прояснениями, столбик термометра покажет 24 градуса. Вечером температура опустится до 20 градусов.

Во вторник, пятого сентября, с утра также обещают осадки, утром +18, днем от 22 до 24 градусов, вечером от 18 до 20.

В среду, шестого сентября, осадков не будет. Утром столбик термометра покажет 22 градуса, днем обещают от 26 до 28 градусов, а вечером 22-27.

В четверг, седьмого сентября, солнечно и без дождя. Утром от 18 до 23 градусов, днем потеплеет до 29, вечером столбик термометра покажет 17 градусов.

В пятницу, восьмого сентября, утром в Ростове 15 градусов тепла, днем +24, вечером от 16 до 23. Без осадков.

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