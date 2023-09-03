Под Ростовом в ДТП погиб ребенок, двое взрослых ранены

Девятилетний мальчик погиб в аварии в Ростовской области. Фото: региональная ГИБДД

В Ростовской области в субботу вечером, второго сентября, произошла авария с летальным исходом, рассказали в региональной ГИБДД.

На трассе «Котельниково - Песчанокопский» 36-летний водитель не справился с управлением, иномарку занесло в кювет и она опрокинулась на крышу.

В результате девятилетний мальчик, который находился в салоне, погиб в карете скорой помощи. 35-летний и 61-летний пассажиры пострадали. Их отвезли в больницу.

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