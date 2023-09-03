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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 18:53

В полиции прокомментировали нападение на участника СВО под Ростовом

Под Ростовом неизвестный 12 раз выстрелил в участника СВО
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция начала проверку по факту нападения в Батайске

Полиция начала проверку по факту нападения в Батайске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске Ростовской области в парке на улице Ленина произошел конфликт, в котором пострадал 28-летний участник специальной военной операции.

Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» двоюродный брат раненого, компания молодых людей стала грубить Вячеславу.

- Потом на него набросились с кулаками, а после стали стрелять из травматического пистолета, - сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в мужчину выстрелили 12 раз.

Оперативники выясняют детали случившегося.

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