В полиции прокомментировали нападение на участника СВО под Ростовом

Полиция начала проверку по факту нападения в Батайске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске Ростовской области в парке на улице Ленина произошел конфликт, в котором пострадал 28-летний участник специальной военной операции.

Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» двоюродный брат раненого, компания молодых людей стала грубить Вячеславу.

- Потом на него набросились с кулаками, а после стали стрелять из травматического пистолета, - сказал собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в мужчину выстрелили 12 раз.

Оперативники выясняют детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотели убить брата»: под Ростовом толпа открыла стрельбу по участнику СВО

В Ростовской области в участника СВО выстрелили 12 раз (подробнее)