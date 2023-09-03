«Хотели убить брата»: под Ростовом толпа открыла стрельбу по участнику СВО

Пострадавшего направили в реанимацию Фото: Олег ЗОЛОТО

В Батайске Ростовской области участник специальной военной операции стал жертвой нападения. О ЧП, случившемся в городском парке с 28-летним Вячеславом, рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» его двоюродный брат.

ВНАЧАЛЕ БИЛИ, ПОТОМ СТАЛИ СТРЕЛЯТЬ

- В тот вечер Вячеслав гулял с девушкой. В парке встретил друга. Ребята заболтались, обсуждали, в том числе, и специальную военную операцию, - говорит Виталий.

- Здесь же, в парке, неподалеку бродила шумная компания. Сколько человек точно было, не могу сказать. Но много. Парней 15 наверное, - продолжает Виталий.

В какой-то момент незнакомцы начали грубить Вячеславу, его другу и девушке. А потом напали на участника СВО. По словам Виталия, именно брат был целью обезумевшей толпы.

Его вначале били, а потом оттащили в сторону, туда, где нет камер. После открыли из травматического пистолета огонь. По инерции, опасаясь за жизнь, Вячеслав бросился убегать, но уже через минуту вернулся обратно, к девушке и другу.

Этого времени хватило, чтобы перезарядить оружие, и незнакомцы вновь начали стрелять в мужчину.

Вячеслав принимал участие в боях за Попасную. Фото: из архива семьи

«ВЕРИМ, ЧТО ОН ВСТАНЕТ НА НОГИ»

В общей сложности, в Вячеслава, принимавшего участие в боях на самых тяжелых направлениях, в том числе, и в Попасной, выстрелили минимум 12 раз.

Только чудом он, его невеста и товарищ успели добежать до больницы, расположенной неподалеку.

- Та компания пыталась их догнать. Думаю, они хотели убить брата. Добежав до больницы, ребята стали стучать в двери и вахтер впустил их внутрь, - говорит двоюродный брат.

После обследования оказалось, что одна из пуль глубоко вошла в голову, повредив мозг. Вячеслава сразу положили в реанимацию и прооперировали.

- Все близкие опасаются за здоровье Вячеслава. Но мы верим, что он вновь встанет на ноги.

Родственники раненого уже написали заявление в полицию. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что такое обращение действительно было. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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