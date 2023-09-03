Губернатор взял на ситуацию с нападением на участника СВО под Ростовом

Полиция ищет злоумышленника, напавшего на участника СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовой области, в Батайске, разыскивают неизвестного, который 12 раз выстрелил из травматического пистолета в участника СВО.

ЧП произошло в парке на Ленина. К счастью, мужчина выжил, но получил травмы. Оперативники разыскивают нападавшего. Расследование уголовного дела взял на личный контроль губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону, - написала глава региона в своем телеграм-канале.

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