В Ростовской области расстреляли бывшего замначальника районной налоговой инспекции

С места преступления изъяли ключи и сотовый жертвы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Азове Ростовской области застрелили бывшего заместителя начальника межрайонной налоговой инспекции. Происшествие случилось 4 октября в центре города, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

НАЖАЛ НА КУРОК ДВАЖДЫ

53-летний мужчина занимал должность заместителя начальника межрайонной налоговой инспекции до 2020 года, а после оставил пост. В последнее время бывший налоговик нигде не работал.

Как рассказал источник издания, злоумышленник подкараулил мужчину около его дома на улице Ленинградской. Когда бывший сотрудник налоговой показался около подъезда, подозреваемый дважды нажал на курок.

МОТИВОМ МОГЛА СТАТЬ МЕСТЬ

Одна пуля попала в висок, вторая – в поясницу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Преступник скрылся. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать личная неприязнь.

С места происшествия оперативники изъяли связку ключей убитого и его сотовый телефон. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

Следком расследует уголовное дело Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В донском управлении СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в Азове было найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Тацинском районе пенсионер решил отомстить мужчине за увольнение двадцатилетней давности.

Подозреваемый раздобыл гранату и подложил ее к воротам овощебазы, которую охранял недруг. Когда мужчина закрывал предприятие боеприпас сдетонировал. В результате дончанин получил различные травмы, в том числе – перелом ног. Сейчас он находится на лечении в ростовской больнице. Подозреваемого же задержали по горячим следам.

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