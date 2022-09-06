В Ростовской области банда вымогателей из мести сожгла машину судьи

Жители Ростовской области ответят перед судом за то, что сожгли машину судьи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих членов преступной группы, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Злоумышленники из Каменска-Шахтинского зарабатывали на жизнь как в лихие 90-е: вымогали деньги у мелких предпринимателей, а также тех, кто торговал наркотиками или контрафактными сигаретами. Если люди отказывались платить, то у них силой отбирали недвижимость.
В прошлом году один из членов банды оказался на скамье подсудимых. Пока шли заседания, его подельники угрожали судье. Но тот не принял это всерьез. В итоге был вынесен обвинительный приговор - его отправили в колонию строго режима на 11 с половиной лет.
А его подельники перешли от слов к действию. Они сожгли автомобиль судьи из мести .
- Поджигатели были задержаны, а в их отношении на основании материалов областной ФСБ было заведено дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. Если вину злоумышленников признают, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
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