Четырехлетняя девочка, чью семью расстреляли в упор в Ростовской области, все еще в крайне тяжелом состоянии

В Новошахтинске злоумышленник ворвался в чужой дом и расстрелял семью. Фото: СУ СК по РО

В Ростове, в областной детской больнице, в реанимации спасают четырехлетнюю малышку из Новошахтинска, раненую в шею из ружья. Девочка, чья жизнь, - на волоске, еще не знает, что ее мамы больше нет.

"ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ МАЛЫШКА ВЫЖИЛА"

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в здравоохранении, состояние четырехлетней пациентки крайне тяжелое.

- Ребенок подключен к системе искусственной вентиляции легких. Пока трудно делать прогнозы. Ей оказывается вся необходимая помощь. Врачи делают все возможное, чтобы малышка выжила, - говорит источник издания.

Трое взрослых и ребенок погибли в резултате стрельбы. Четрыехлетняя девочка получила серьезное ранение. Фото: СУ СК по РО

Напомним, кровавое преступление произошло в пятницу, 15 июля, в Новошахтинске. 36-летний вооруженный мужчина ворвался в дом, в котором жили супруги - 37-летний муж, 26-летняя жена, ее младшая 24-летняя сестра, двухлетний мальчик, а выжившая четырехлетняя дочь.

КРОВАВАЯ БОЙНЯ

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь, стреляя без разбора и в детей, и во взрослых. В результате муж, жена, ее сестра и маленький мальчик погибли на месте. Выжила только девочка, но она получила пулевое ранение в шею.

Расправившись с семьей, злоумышленник бросился в бега. В городе был молниеносно объявлен план «Перехват». Полиция перекрыла все выезды из Новошахтинска, досматривался каждый автомобиль. В результате, ближе к утру, подозреваемый — безработный местный житель — был задержан.

В пресс-службе регионального следкома сообщили, что в его отношении завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Покушение на убийство».

По одной из версий, одна из убитых женщина могла иметь романтические отношений с подозреваемым. Сейчас проверяется версия о том, что мотивом для кровавой бойни стала ревность, которую злоумышленник испытывал к убитой дончанке.

Если вина подозреваемого будет признана судом, он может сесть в тюрьму на двадцать лет.

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