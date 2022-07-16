Боялись человека с ружьем и преследовали на машинах: что известно о подозреваемом в расстреле пяти человек в Новошахтинске

Чтобы поймать расстрелявшего семью, в городе был объявлен план-перехват. Фото: СУ СК по Ростовской области

Жители Новошахтинска выдохнули спокойно: державший в страхе город 36-летний подозреваемый в расстреле семьи из пяти человек пойман. Его задержали по подозрению в убийстве четырех человек - 37-летнего мужа и 26-летней жены, младшей 24-летней сестры супруги и двухлетнего мальчика, а также - и покушении на жизнь еще одного ребенка - четырехлетней девочки, которую доставили в больницу.

Полиция искала его до четырех утра, а тем временем передаваемая из СМС в СМС история обрастала мифами как снежный ком. Мы собрали версии, из-за чего мужчина мог взяться за ружье, и как его ловили.

ПОЧЕМУ СТРЕЛЯЛ?

Трагедия произошла в районе Новая Соколовка. У местных он считается не самым благополучным: тут много домов под снос. Это подтверждают и кадры донского следкома с места ЧП. Все произошло в старом многоквартирном доме, где местами разбиты окна или вовсе заколочены ставни.

По одной из версий местных жителей, подозреваемый — 36-летний мужчина - знаком с расстрелянной семьей. Еще говорят, что семья перебивалась случайными заработками: мол, собирали и сдавали металлолом, на то и жили.

- Видела этих людей. Они практически бомжевали, - говорит одна из соседок.

Семью нашли в старом доме на расселение. Фото: СУ СК по Ростовской области

По одной из версий, у подозреваемого когда-то были отношения с одной из сестер, поговаривают, что со старшей 26-летней Светланой. Мол, она ушла от него к своему нынешнему 37-летнему мужу. Мужчина не смог смирится с потерей, на этой почве у него с главой семейства возник конфликт. Тогда якобы одинокий мужчина и взялся за ружье. Эту версию еще предстоит проверить правоохранителям

ЗАПУГАЛ ВЕСЬ ГОРОД

В растущих как грибы после дождя местных чатах, посвященных трагедии и поискам подозреваемого, появлялись все новые и новые подробности. Вот, люди сообщали, что, покидая место происшествия, подозреваемый якобы с ножом кидался на людей возле супермаркета, и есть пострадавшие - такого в полиции не подтвердили.

- Слухи ходят, что еще двоих людей зарезал, - писали местные в первом часу ночи, но подтверждения этим фактам не было.

Тут испуганные парни прислали видео, как они изо всех сил убегают с места, где остановились полицейские. Логика такая: раз остановились, значит, где-то рядом опасный человек, и может и на них напасть.

- Там этот с ружьем этот мужик! - и прислали невнятные кадры в ночи, где видно только полицейскую машину.

Жители города боялись человека с ружьем. Фото: СУ СК по Ростовской области

Дальше прошел слух, что раз у подозреваемого есть права, а в городе объявили план-перехват, то он может скрываться не пешком, а на машине. Народная молва тут же приписала ему красную "девятку". Молодые и смелые, кто любит покататься по ночам, стали выглядывать, где же она.

- Эту "девятку" видели. Она с кем-то тягалась, а мы пошли на разворот, и потеряли ее на автовокзале, - делились ребята тоже в первом часу ночи. А потом здраво рассудили, что так привлекать внимание было бы слишком опрометчиво.

Пока полицейские прочесывали каждый переулок в Новошахтинске, люди делились своими наблюдениями.

- Только поливала цветы во дворе. Живу на "Микрашке", возле соснового бора. Из "леса" выехала патрулька. Возле каждого пересечения улицы останавливались. Светили прожектором. Видимо, еще ищут, - писала жительница в два часа ночи.

Еще раньше по городу разнеслась весть: якобы в реанимации погибла и выжившая девочка, но источник «КП» не подтверждает информацию — жива, за нее борются медики.

А в четыре часа утра догадки отошли на второй план. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

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