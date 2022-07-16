Прочесывали каждый переулок: в Новошахтинске поймали мужчину, подозреваемого в расстреле семьи

Местные боялись выходить на улицу, чтобы не встретиться с тем, кого ищут все силовики. Фото: СУ СК по Ростовской области

Трагические события в Новошахтинске развиваются стремительно. Вечером в пятницу, 15 июля, стало известно о том, что в районе Новая Соколовка неизвестный расстрелял семью из пяти человек. Трое взрослых — 37-летний муж, 26 летняя жена, ее младшая 24-летняя сестра и двухлетний мальчик скончались на месте, а за жизнь четырехлетней девочки медики сейчас ведут борьбу в местной больнице. И вот последняя новость: в городе задержан 36-летний подозреваемый в жуткой расправе, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

Жители города даже создали общие чаты, где делились наблюдениями. Парни, которые катались ночью на машине, писали о подозрительной красной «девятке», мол не зря же в городе объявили план-перехват — у того, кого ищут, есть права. Другие рассказывали, что видели, как полицейские патрулируют каждую улицу, просвечивают каждый переулок.

Жертв трагедии нашли в старом доме в районе Новая Соколовка. Фото: СУ СК по Ростовской области

- В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями следственного управления совместно с сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки, - прокомментировали следователи.

Им оказался 36-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, задержали его недалеко от места происшествия. А сотрудники, которые его все-таки поймали, будут поощрены.

- В ближайшее время задержанный будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СК.

По предварительным данным, задержанный - друг семьи а причиной трагедии стала ревность.

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